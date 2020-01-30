Новосибирск, 30 января 2020, 10:31 — REGNUM Новосибирский автовокзал сегодня, 30 января, отменил 16 рейсов «в связи с погодными условиями». Об этом говорится на официальном сайте вокзала.
«Вернуть билет можно в кассе места приобретения билета (автовокзал или автостанции). Электронные билеты через личный кабинет на сайте автовокзала», — уточняется на сайте.
Отменены были рейсы в Барнаул, Бийск, Кемерово, Белокуриху, Семипалатинск, Сузун, Караганду, Томск, Благовещенку, Горно-Алтайск, Заринск, Усть-Каменогорск.