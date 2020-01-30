Змеиногорск, Алтайский край, , 10:30 — REGNUM «Дорогу жизни» проделали дорожники, пробившись после буранов в деревню Гальцовка Змеиногорского района Алтайского края. По их словам, сугробы по краям трассы оказались выше человеческого роста, но дорогу удалось расчистить. На очереди — деревня Лазурное. Туда тоже везут медикаменты и продукты.

Сельский дом на Алтае, заметённый снегом по самую крышу Цитата со страницы Сергея Маевского в «ВК»

Дорожники расчистили дорогу в деревню Гальцовка Змеиногорского района Алтайского края

Как уже сообщало ИА REGNUM, спустя неделю после очередного мощного снегопада и только накануне прекратившегося бурана власти региона объявили режим ЧС в трёх районах Алтайского края. Это произошло тогда, когда попавшие в снежный плен жители более 100 населённых пунктов стали жаловаться на нехватку продовольствия и отсутствие помощи.

Дорожная техника Цитата из видео

По признанию начальника Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера, ситуация со снегопадами уникальной не является: аналогичные осадки наблюдались в зимние сезоны 2000/2001 и 2016/2017 годов.

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