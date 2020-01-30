Киев, 30 января 2020, 10:25 — REGNUM Из-за тяжёлых погодных условий 397 населённых пунктов Украины лишились электричества, сообщила 30 января пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Также из-за непогоды в Лисичанске обесточены три насосные станции, из-за чего без воды остались 23 тыс. абонентов.
Сотрудники коммунальных служб проводят восстановительные работы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Испании жертвой циклона «Глория» стал 55-летний гражданин Украины.
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