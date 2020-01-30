Киев, , 10:25 — REGNUM Из-за тяжёлых погодных условий 397 населённых пунктов Украины лишились электричества, сообщила 30 января пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 397 населённых пунктов в восьми областях, а именно: Полтавская — 201, Черниговская — 88, Сумская — 72, Кировоградская — 10, Донецкая — 10, Черкасская — 8, Днепропетровская — 6 и Запорожская — 2», — сказано в сообщении.

Также из-за непогоды в Лисичанске обесточены три насосные станции, из-за чего без воды остались 23 тыс. абонентов.

Сотрудники коммунальных служб проводят восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Испании жертвой циклона «Глория» стал 55-летний гражданин Украины.

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