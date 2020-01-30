Кызыл, , 10:20 — REGNUM Правоохранители в Туве бьют тревогу из-за того, что 84% всех бытовых преступлений совершаются под воздействием спиртных напитков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

При этом полицейские спасли на улице 29 тыс. пьяных граждан, которые могли «пополнить криминальную статистику» или погибнуть на улице от холода. Алкоголизации населения способствует резкий рост незаконного оборота спиртосодержащей продукции.

«Всего 2019 году на автодорогах республики пресечено более 150 фактов транспортировки указанной продукции, всего из незаконного оборота изъято 153 тонны алкогольной и спиртосодержащей жидкости, что в 4 раза больше, чем в 2018 году», — отметили в ведомстве.

Возбуждено 68 уголовных дел в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, более 1,6 тыс. продавцов торговых точек и «адресов», незаконно реализующих спиртные напитки привлечены к административной ответственности.

Напомним, по мнению властей республики, алкоголизм остаётся одной из основных проблем в республике. Как сообщало ИА REGNUM, пьянство родителей сделало сиротами тысячи детей — из почти 4 тыс. сирот в республике действительно не имеют родителей менее полутора тыс. детей.

Читайте также: Алкоголь сделал сиротами более двух тысяч детей в Туве