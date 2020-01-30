Уфа, , 10:28 — REGNUM УАЗ и несколько легковых автомашин МВД Башкирии перекрыли движение на улице рядом со зданием республиканской таможни. Об этом 30 января сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов издания, движение перекрыто на бульваре Ибрагимова. По словам очевидцев, у входа в здание таможни работают несколько сотрудников в снаряжении и с оружием. По их словам, пешеходам также перекрыли проход.

По данному факту от органов правопорядка пока не поступало никаких официальных сообщений.