Хабаровск, , 10:18 — REGNUM Компанию-оператора железнодорожных перевозок в Хабаровском крае уличили в подкупе сотрудников ОАО РЖД, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Генеральной прокуратуре России.

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Проверка, проведенная транспортной прокуратурой Хабаровска, показала, что с января 2016 года по июль 2018 года директор компании «ДВ-Локомотив» передал трем маневровым диспетчерам железнодорожной станции Хабаровск-2 около 230 тыс. рублей в виде взяток. За дополнительную плату диспетчеры отдавали приоритет вагонам компании и не давали им простаивать на запасных путях.

Суд назначил компании штраф в размере 1,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане за взятки судят двух сотрудников ОБЭП. Их обвиняют во взятках, превышении должностных полномочий, легализации имущества, нажитого преступным путем.