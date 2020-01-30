Барнаул, , 10:14 — REGNUM По меньшей мере в двух районах Алтайского края — Локтевском и Третьяковском — в снежном плену из-за бурана и снегопадов оказались почти все населённые пункты, а это более 40 сёл и посёлков. К примеру, в Третьяковском районе отрезанными от внешнего мира из-за занесённых дорог оказались более 20 населённых пунктов, сообщает ГТРК «Алтай».

Алтайское село. Заметённый по крышу дом изнутри Цитата из видео

В настоящее время там в уборке задействовано десять единиц техники, а также силы и средства спасателей.Силами регионального ГУ МЧС РФ в отдалённые населённые пункты доставили продовольствие, предметы первой необходимости и медикаменты.

«Пришла помощь в виде современной техники, которая позволяет преодолеть вот эти вот труднопроходимые участки. Мы уже направили в село Верх-Алейское и Новоалейское технику с продуктами питания: хлеб, мука, крупы, сахар и медикаменты для фельдшерско-акушерского пункта. При необходимости теперь мы можем больных доставлять в центральную районную больницу. Забито всё», — пояснил глава Третьяковского района Николай Каверин.

Алтайское село. Заметённый по крышу дом изнутри Цитата из видео

В Локтевском районе снег тоже нарушил транспортное сообщение практически со всеми населёнными пунктами — их 26.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады на Алтай пришли в конце 2019 года и не прекращаются почти месяц. В снежном плену остаются десятки населённых пунктов. Алтайский спикер Александр Романенко назвал ситуации архисложной. В трёх районах региона введён режим ЧС, но проблема оперативной очистки дорог упирается в сильную изношенность техники и слабую скоординированность действий всех, кому поставлена задача помочь людям из заснеженных сёл.

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