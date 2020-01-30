Екатеринбург, , 10:09 — REGNUM В Свердловской области увеличилось число погибших в ходе аварий, произошедших по вине нетрезвых водителей. Об этом сообщает «Новый день».

Как сообщили изданию в пресс-службе свердловского управления ГИБДД, в таких ДТП в 2019 году погибли 124 человека (в 2018 году — 98). А вот число получивших травмы в ходе аварий уменьшилось — 440 (в 2018 — 532).

Всего в регионе произошло 333 ДТП по вине пьяных водителей (в 2018 — 347).

Как сообщало ИА REGNUM, за первые восемь месяцев 2019 года в регионе зарегистрировали 164 «пьяных» ДТП. В них были травмированы 201 гражданин и погибли 63 человека.

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