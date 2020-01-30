Пекин, , 10:07 — REGNUM Первый случай заболевания новой пневмонией зафиксирован в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Об этом сообщает 30 января Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Тибет оставался последним китайским регионом, свободным от коронавируса 2019-nCoV. В течение суток в стране зарегистрировано 1737 новых случаев заражения и 38 смертельных случаев. Почти все новые смерти произошли в провинции Хубэй, откуда начал распространяться вирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на начало суток 30 января, в Китае заболели новой пневмонией 7711 человек, 170 человек скончались.

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