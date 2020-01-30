Ставрополь, , 10:05 — REGNUM В Ставрополе легковой автомобиль врезался в стоящий на светофоре внедорожник. В результате аварии пострадали пять человек, сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-служба краевого управления ГИБДД.

ДТП произошло накануне вечером, около 18:30. По предварительным данным, водитель легковушки Datsun on-DO ехал на большой скорости, «проявил невнимательность к дорожной обстановке» и допустил столкновение со стоящим на светофоре Volkswagen Tiguan.

С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек. На больничной койке оказались оба водителя, пассажир внедорожника и два пассажира легковушки.

По факту автоаварии проводится проверка. Известно, что за рулем Datsun находился 22-летний местный житель, который за последние два года неоднократно попадался на нарушениях правил дорожного движения. Штрафы он при этом не оплачивал.

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