Барнаул, , 09:56 — REGNUM В Алтайском крае, который накрыло мощнейшими снегопадами, ощущается нехватка дорожной техники. Такой вывод можно сделать из слов первого заместителя главы администрации Локтевского района Сергея Чичикина, которого цитирует ГТРК «Алтай»:

Сергей Чичикин "Техника очень изношенная и часто ломается, поэтому всегда на дороге техники хотелось бы видеть больше. Сельхозпроизводители тоже помогают, но тоже есть нюанс — у сельхозпроизводителей только клины, они пробивают, но расширять уже проблематично».

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае идут почти месяц, отрезанными от внешнего мира оказались десятки населённых пунктов, в некоторых из них возник дефицит продовольствия. Спустя неделю в трёх районах края введён режим ЧС.

В Локтевском районе снег нарушил транспортное сообщение практически со всеми населёнными пунктами — их 26. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим бедствием.

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