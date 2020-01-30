Соледар, ДНР, , 09:59 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 17 единиц боеприпасов, сообщили 30 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили в общей сложности две мины калибра 120 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, жертв и разрушений в результате обстрелов не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ОБСЕ отметили рост числа погибших и раненных мирных жителей в Донбассе. В январе 2020 года пострадавших от миномётных обстрелов и подрывах на минах выросло в сравнении с декабрём 2019 года.

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