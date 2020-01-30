Новосибирск, , 09:50 — REGNUM В главном управлении МВД РФ по Новосибирской области рассказали о событиях, предшествовавших убийству беременной женщины.

Напомним, 27 января 2020 года 34-летний мужчина в подъезде одного из домов по улице Кирова Октябрьского района Новосибирска ударил ножом свою 33-летнюю беременную знакомую. Женщина скончалась в больнице.

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«15 января текущего года в полицию поступило заявление от 33-летней жительницы Октябрьского района Новосибирска о том, что в ходе конфликта 34-летний сожитель нанёс ей телесные повреждения, — сообщили в полиции. — Иных обращений от гражданки, в том числе об угрозе убийством, в полицию не поступало».

В ведомстве заявили, что «действиям сотрудников, которым была поручена отработка заявления потерпевшей от 15 января, будет дана оценка в ходе служебной проверки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следователи возбудили уголовное дело по факту убийства беременной женщины в Новосибирске.