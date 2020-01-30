Самара, , 09:51 — REGNUM Водитель большегруза погиб на трассе в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Службы спасения Самара.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло вечером 29 января на 1129 км федеральной трассы М-5. Столкнулись встречные фура Mercedes-Benz Axor с рефрежиратором, под управлением 45-летнего мужчины и грузовик Iveco Stralis, за рулем которого сидел 55-летний мужчина.

По предварительной информации, Mercedes-Benz Axor выехал на встречную полосу движения, где и произошло столкновение. Водитель Iveco получил не совместимые с жизнью травмы.

По имеющимся сведениям, на месте аварии оказалась еще и автомашина Mazda, которая ехала за одним из грузовиков. Водитель легковушки, уходя от столкновения, резко свернул, из-за чего его автомобиль оказался в кювете. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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