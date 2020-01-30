Волгоград, , 09:43 — REGNUM По подозрению в убийстве подростка задержан безработный 20-летний житель Волгограда. Он признался, что драка произошла из-за случайного конфликта — потерпевший задел его плечом, проходя мимо, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В ходе допроса злоумышленник пояснил, что во время завязавшейся драки он достал нож и нанёс им один удар в область шеи несовершеннолетнего. Сразу после этого он отправился домой. Полиция задержала его в тот момент, когда он пытался застирать одежду, избавляясь от следов крови.

Известно, что ранее подозреваемый был неоднократно судим за кражу, причинение ножевых ранений и угрозу убийством.

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