Москва, , 09:43 — REGNUM Российские власти очень серьезно относятся к вспышке коронарного вируса в Китае, поэтому закрытие границ логичное решение заявил корреспонденту автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя временное закрытие пешеходной и автомобильной границы с КНР.

«Президент РФ Владимир Путин срочно провел совещание по этому вопросу и вот первые меры — Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем в ночь с 29 на 30 января в пяти субъектах: Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, ЕАО, Амурская область.

Ограничение пока будут действовать до 2 февраля. Железнодорожное сообщение с Китаем будет ограничено до маршрута Москва—Пекин—Москва.

Также обращает на себя внимание тот факт, что ФНБА, которое возглавила Вероника Скворцова, подчинили военному вице-премьеру Юрию Борисову, а через него обеспечили прямую связь с Минобороны.

И не случайно в правительстве РФ на должность министра здравоохранения назначили Михаил Мурашко, у которого сплошь награды от ФСБ и МВД. Это необычный вирус, что и доказывают действия властей России», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.

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