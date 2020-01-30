Мапуту, , 09:43 — REGNUM Правительство Мозамбика приостановило выдачу виз по прибытии путешественникам из Китая, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, решение было принято на экстренном заседании правительства. Со своей стороны, министр юстиции Мозамбика Хелена Кида заявила, что это временная мера.

Как передают репортеры, ранее студенты из Мозамбика, обучающиеся в Китае, запросили об эвакуации из страны на срок, пока вспышка смертельного вируса не будет взята под контроль. Неясно, будут ли они допущены обратно в Мозамбик, отмечают журналисты.

К настоящему моменту в Африке зафиксировано несколько случаев подозрения на коронавирус — в Кении, Эфиопии и Кот-д'Ивуаре.

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