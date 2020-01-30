Волгоград, , 09:35 — REGNUM После драки в бессознательном состоянии с проникающим колото-резаным ранением шеи госпитализирован 16-летний студент колледжа Волгограда. Несмотря на медицинскую помощь, подросток скончался, сообщает корреспондент ИА REGNUM 30 января со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, смертельное ранение студент получил в результате драки из-за случайного конфликта с неизвестными на улице Новодвинской Дзержинского района Волгограда.

Возбуждено уголовно дело по статье «Убийство», ход раскрытия и расследования которого находится на контроле руководителя регионального управления Следственного комитета России.