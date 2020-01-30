Лондон, , 09:29 — REGNUM Двухнедельный карантин предусмотрен для британских подданных, которые возвращаются из китайского города Уханя, где произошла вспышка пневмонии нового типа. Об этом говорится в заявлении министра здравоохранения и социальных дел Великобритании Мэтта Хэнкока.

Он подчеркнул, что власти королевства напряжённо работают над возвращением из Уханя своих граждан. Любой человек, вернувшийся из этого города, будет помещён в каратин на 14 дней, медики окажут ему всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, из Уханя планируют вывезти 200 британцев. Их могут разместить на родине на территории военных баз, сообщает Sky News. Авиакомпания British Airways 29 января объявила о приостановке полётов в КНР.

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