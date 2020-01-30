Уфа, , 09:32 — REGNUM Башкирия войдет в федеральную государственную информационную систему (ГИС) по недвижимости. Об этом 30 января сообщает пресс-служба правительства республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, в кадастровой палате Башкирии создают центр компетенции информационных технологий.

По словам чиновников, это сократит сроки государственной регистрации недвижимости. А информацию о недвижимости любой гражданин сможет получить в онлайн режиме.

Отмечается, что в настоящее время Росреестр оказывает в цифровом формате 65 процентов услуг и предоставляется 95 процентов сведений из единого государственного реестра недвижимости.

По словам руководителя Росреестра РФ Олега Скуфинского, внедрение Единого государственного реестра недвижимости в России пройдет в текущем году. Напомним, что внедрение системы осуществляется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

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