Ростов-на-Дону, , 09:18 — REGNUM В Зернограде Ростовской области началась церемония прощения с депутатом донского парламента Андреем Алабушевым, убитым в собственном доме вместе с супругой Ольгой, передаёт ИА REGNUM 30 января.

«Это ужасная несправедливость и безысходная реальность. Знала Андрея Васильевича близко, тесно взаимодействовала с ним в своем избирательном округе. Прекрасный, светлый человек в этом году отметил бы свой 65-летний юбилей. Мои глубокие соболезнования родным и близким семьи Алабушевых», — написала на своей странице в Facebook депутат Госдумы Лариса Тутова («Единая Россия»).

ИА REGNUM напоминает, что церемония прощания с профессором, академиком РАН пройдёт в стенах научного центра «Донской», которым Алабушев руководил более 20 лет.