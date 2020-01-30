Хабаровск, 30 января 2020, 09:44 — REGNUM Менеджер хабаровского отделения Росбанка оформлял кредиты на клиентов финансовой организации без их ведома. На клиентов банка, у которых были зарплатные проекты, он оформил 17 кредитов на 6 млн рублей. Деньги преступник забрал себе.
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В отношении мошенника было возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев все обстоятельства, назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Как сообщало ИА REGNUM, Центральный суд Хабаровска отказал в иске клиентке Россельхозбанка, у которой из банковской ячейки пропали деньги и драгоценности. Не обнаружили денег и ценных вещей в арендованных у банка ячейках в общей сложности 8 человек. Общая сумма похищенного составила более 1 млн долларов США. Возбуждено уголовное дело. Банк своей ответственности не признает.