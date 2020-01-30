Хабаровск, , 09:44 — REGNUM Менеджер хабаровского отделения Росбанка оформлял кредиты на клиентов финансовой организации без их ведома. На клиентов банка, у которых были зарплатные проекты, он оформил 17 кредитов на 6 млн рублей. Деньги преступник забрал себе.

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Елена Демидовская ИА Хабаровский край сегодня . «Менеджер имел доступ к базе клиентов банка и их персональным данным. Он купил несколько сим-карт, затем изменил данные 8 клиентов банка, имевших там карты по зарплатному проекту, внеся туда свои номера телефонов. Затем он подавал заявки на кредиты от имени этих людей. Банк одобрил 17 кредитов на общую сумму 6 млн 689 тыс. рублей. Оформив личные кабинеты на имена клиентов, злоумышленник снимал деньги и тратил их по своему усмотрению. Когда афера вскрылась, выяснилось, что люди, на которых были оформлены кредиты, никогда их не брали», — рассказала помощник прокурора Центрального района Хабаровска

В отношении мошенника было возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев все обстоятельства, назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный суд Хабаровска отказал в иске клиентке Россельхозбанка, у которой из банковской ячейки пропали деньги и драгоценности. Не обнаружили денег и ценных вещей в арендованных у банка ячейках в общей сложности 8 человек. Общая сумма похищенного составила более 1 млн долларов США. Возбуждено уголовное дело. Банк своей ответственности не признает.