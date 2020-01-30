Улан-Удэ, , 09:05 — REGNUM В минувшем году камеры на дорогах Бурятии зафиксировали около 227 тыс. нарушений правил дорожного движения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, большинство из них связаны с превышением скорости.

Как выяснилось, чаще всего нарушители ездят на машинах марки «Тойота Камри». Однако самый быстрый гонщик, зарегистрированный инспекторами, был на внедорожнике.

«Самая высокая скорость движения автомобиля, которую в прошлом году зафиксировали с помощью камеры ЦАФАП, составила 192 км в час. С такой скоростью днем 22 сентября в Прибайкальском районе на автодороге «Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян» двигался водитель автомашины «Ниссан Патрол» (при разрешенной скорости 90 км в час)», — отметили в МВД.

В результате водитель был оштрафован на 5 тыс. рублей. Напомним, как сообщало ИА REGNUM, всего в 2019 году камеры на дорогах собрали штрафов на сумму 149 млн рублей.

Читайте также: Камеры на дорогах Бурятии за год «заработали» 149 млн рублей