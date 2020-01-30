Уфа, , 09:07 — REGNUM Один человек пострадал в результате дорожного происшествия с участием маршрутного транспорта в Уфе. Об этом 30 января сообщает ГИБДД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла утром 29 января на улице Гвардейской. Столкнулись пассажирская «ГАЗель», за рулем которой находился 29-летний уфимец и автомобиль «ВАЗ-2114», под управлением 34-летнего местного жителя.

В результате ДТП водителю легковушки потребовалась помощь врачей.

Отмечается, что автобус «ГАЗель» курсировал по маршруту № 215 «ДК УМПО — Базилевка». В его салоне ехали три пассажира, которые не пострадали.

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