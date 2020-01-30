Луганск, , 09:03 — REGNUM Один военнослужащий Народной милиции ЛНР был убит в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщили 30 января в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, за минувшие сутки украинские формирования трижды открывали огонь по территории ЛНР. Они выпустили 12 мин калибра 82 мм в направлении населённого пункта Желобок, шесть мин в направлении Голубовского и восемь мин в направлении посёлка Фрунзе. Кроме мин калибра 82 мм ВСУ использовали вооружение БМП.

В результате обстрела Фрунзе, повреждения получили четыре дома и линия электропередачи. Без света оказались 426 абонентов во Фрунзе и 238 жителей близлежащего населённого пункта Петровеньки.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили 16 мин калибра 120 мм в направлении населённого пункта Березовское.

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