Абуджа, , 09:02 — REGNUM Вспышка лихорадки Ласса в Нигерии с начала месяца унесла жизни 41 человека. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение местных властей.

В соответствии с заявлением Нигерийского центра по контролю заболеваний, за это время было зарегистрировано более 250 случаев лихорадки Ласса, которая принадлежит к тому же семейству вирусов, что и вирусы Эбола и Марбург, однако гораздо менее опасна.

Около 170 человек погибли во время вспышки в прошлом году, отмечают репортеры.

По словам репортеров, лихорадка Ласса распространяется при контакте с фекалиями или мочой зараженных крыс и является эндемическим заболеванием в Нигерии.

Ранее представителей руководства страны заявили, что они создали Национальный центр по чрезвычайным ситуациям для координации реагирования на растущее число случаев заражения по всей стране.