Москва, , 08:41 — REGNUM На втором московском центральном диаметре (МЦД-2) произошел сбой в движении электропоездов. Об этом 30 января сообщает на своей странице в соцсети Twitter Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК)

«На МЦД-2 и Курском направлении в сторону Москвы со стороны Подольска некоторые поезда следуют с увеличенными интервалами из-за неисправности поезда», — говорится в сообщении ЦППК, также в нем высказаны извинения пассажирам за доставленные последним в связи с этим неудобства.

Отметим, позднее ЦППК сообщила, что движение поездов на МЦД-2 было восстановлено и что компания совместно с РЖД прилагает максимальные усилия для восстановления графика движения электропоездов.