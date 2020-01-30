Москва, , 08:39 — REGNUM Увеличилось число стран, где зафиксированы заболевшие пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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По данным на 29 января, подтверждено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (не включая Китай), на 27 января было 13 стран.

Так, случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Таиланде, Тайване, Сингапуре, США, Франции, Шри-Ланка и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае зарегистрировано 5999 подтверждённых случаев заболевания, вызванных коронавирусом. Умерли 132 человека.

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