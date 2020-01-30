Тандынский район, , 08:36 — REGNUM В Туве завершился суд над жителем Тандинского района, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

19 августа 2019 года 31-летний мужчина у себя дома распивал спиртное со своим знакомым. В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора, которая переросла в драку.

«В ходе которой осуждённый вилкой нанёс не менее двух ударов в область грудной клетки потерпевшего, причинив ему повреждения сердца, от которых потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в СКР.

В результате суд признал мужчину виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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