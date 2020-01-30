Турочакский район, Алтай, , 08:28 — REGNUM В Турочакском районе Республики Алтай перед судом предстанет судебный пристав-исполнитель по обвинению в служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По мнению следователей, в течение 2018 года она подделывала служебные документы, вписывая в них сведения об оплате должниками наложенных на них штрафов и закрывала дела. При этом сами должники даже не знали о возбуждении в их отношении исполнительных производств.

В СКР полагают, что пристав всё это делала для облегчения своей работы. Однако несмотря на собранные доказательства, обвиняемая так и не признала свою вину.

«В результате противоправных действий сотрудницы службы судебных приставов-исполнителей в федеральный бюджет не поступили денежные средства в качестве оплаты штрафов, а лица, привлечённые к административной ответственности, фактически не понесли наказание за совершенные правонарушения», — отметили в СКР.

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