Новосибирск, , 08:27 — REGNUM В Новосибирске жительницу Московской области 35-летнюю Муниру И. приговорили к 17 годам лишения свободы за сбыт почти 11 кг наркотиков, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре.

Установлено, что с июля 2017 года по февраль 2018 года она, узнав о местонахождении синтетических наркотиков, оборудовала на территории Московской и Новосибирской областей тайники с розничными, а затем и с оптовыми партиями. Через тайники-закладки ей удалось сбыть почти 11 кг наркотиков. Кроме того, она, хранив дома около 20 кг, а в машине — 1,4 кг, пыталась сбыть более 53 кг наркотиков. Наркотическое средство изъято сотрудниками правоохранительных органов.

Мунира И. признана виновной в совершении трёх преступлений по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Сбыт наркотических средств через сеть «Интернет» в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»), и пяти преступлений по ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств через сеть «Интернет» в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

Суд приговорил её к 17 годам в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу ещё не вступил.