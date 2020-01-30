Киншаса, , 08:26 — REGNUM В результате нападения боевиков в провинции Бени Демократической Республики Конго (ДРК) погибли по меньшей мере 36 человек, об этом 30 января сообщает Anadolu Ajansi.

«В среду вечером в результате нападения повстанцев были убиты 36 человек, еще шестеро получили тяжелые ранения», — говорится в заявлении местных правозащитников, цитируемых журналистами агентства.

По словам губернатора провинции Доната Кибвана, многие местные жители были жестоко убиты холодным оружием в своих собственных домах.

В преступлениях были обвинены угандийские боевики, действующие в том числе и в указанном регионе.

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