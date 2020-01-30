Самара, , 08:19 — REGNUM Поправки, исключающие из законодательства Самарской области категорию охотничьих ресурсов «дикие собаки», поддержали члены комитета по сельскому хозяйству и продовольствию областного парламента. Об этом 29 января сообщает пресс-служба Самарской Губернской Думы.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующий законопроект, которым предусматривается исключить диких собак из перечня млекопитающих, отнесённых к охотресурсам, разработан по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Отмечается, что каждый регион России может расширять категории охотничьих ресурсов, поэтому дикие собаки включены в этот перечень ещё в трёх субъектах РФ.

Напомним, что ранее в Самарской области был принят закон, согласно которому дикие собаки были отнесены к охотничьим ресурсам. В начале текущего года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что намерен внести на рассмотрение в Самарскую губернскую думу законопроект, который будет запрещать отстрел одичавших собак.

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