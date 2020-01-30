Анкара, , 08:17 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 10 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 30 января сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на источники в полиции.

По данным полиции, обвиняемые находились в контакте с боевиками, расположенными в зоне конфликтов в Сирии и Ираке, они готовили террористические акты на территории Турции.

Напомним, от действий «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Турции за последние годы погибли 315 человек, сотни человек получили ранения.

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