Якутск, 30 января 2020, 08:12 — REGNUM 34 воспитанника республиканского лицея-интерната в Якутии получили пищевое отравление. У всех заболевших диагностирована кишечная инфекция, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре республики.
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В ведомстве уточнили, что по факту происшествия начато эпидемиологическое расследование. Форма заболевания у детей легкая, госпитализация никому не потребовалось. У большинства детей самочувствие удовлетворительное. Ситуация находится на контроле в Роспотребнадзоре.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Хабаровском интернате для престарелых отравились пациенты. Проверку начал СК РФ.