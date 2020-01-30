Багдад, , 08:10 — REGNUM В ходе акций протеста в Ираке был убит журналист Мохаммед Хуссейн Алван, об этом 29 января сообщает Iraqi News со ссылкой на очевидцев.

Как отмечают очевидцы, корреспондент был убит в центре иракской столицы, городе Багдад группой вооруженных людей в масках. Инцидент произошел недалеко от дома Алвана, преступникам удалось скрыться.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с октября 2019 года. В ходе беспорядков погибли порядка 500 человек, тысячи людей получили ранения. Правозащитные группы отмечают случаи похищения и последующего убийства людей.

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