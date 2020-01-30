Пекин, , 08:04 — REGNUM Число летальных исходов при заболевании новой пневмонией в Китае увеличилось до 170 человек. Заразившихся коронавирусом 2019-nCoV — более 7,7 тыс., сообщает 30 января Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Уточняется, что по состоянию на 24:00 (19:00 мск) 29 января в стране зафиксировано 7711 случаев заболевания. Состояние 1370 заболевших оценивается как тяжёлое.

«Число летальных исходов достигло 170», — говорится в заявлении.

В течение суток 29 января выявлено 1737 новых случаев заражения. Первый случай заболевания подтверждён в Тибетском автономной районе на юго-западе страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 января, скончавшихся от пневмонии нового типа было 132 человека.

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