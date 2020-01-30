Биробиджан, , 07:56 — REGNUM В Смидовичском районе Еврейской автономной области произошёл несчастный случай на производстве, в результате которого погиб рабочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

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Следствием установлено, что работник ООО «Николаевка ЖКХ» без прохождения специального обучения был направлен закрыть со стороны улицы окно в пустующей квартире, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома. При осуществлении попытки добраться до окна на большой высоте мужчина сорвался, упал вниз, в результате чего получил повреждения, повлекшие его смерть.

Надзорным ведомством установлены нарушения в области охраны труда, в отношении руководителей организации будет возбуждено уголовное преследование по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге завершено расследование случая гибели рабочего при выполнении производственных работ: работодателю грозит уголовное преследование.