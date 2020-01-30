Южно-Сахалинск, , 07:46 — REGNUM Три автомобиля столкнулись на объездной дороге в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления ГИБДД РФ по Сахалинской области.

Сообщается, что водитель микроавтобуса Toyota Hiace ехал в сторону Дальнего, однако не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Transit. Третьим участником ДТП стал Mitsubishi Colt, ехавший позади.

В результате аварии пострадал водитель микроавтобуса, его госпитализировали. По предварительным данным, у него диагностирован перелом ноги. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в Сахалинской области тягач врезался в микроавтобус Mitsubishi Delica. В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств.

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