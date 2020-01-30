п. Усть-Нера, , 07:39 — REGNUM При опрокидывании вахтового автобуса в Оймяконском районе Якутии пострадали 14 человек, один тяжело. Об этом 30 января сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Якутии.

По уточнённым данным, предоставленным главой Оймяконского района Иннокентием Сивцевым, состояние одной женщины оценивается как тяжёлое — у неё черепно-мозговая травма и перелом челюсти. 13 человек получили лёгкие ранения.

Ранее в управлении ГИБДД по Якутии информировали, что в ДТП пострадали 13 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вахтовый автобус на базе грузовика КамАЗ перевернулся на автодороге «Колыма» в Оймяконском районе Якутии утром 30 января. Водитель автобуса съехал с дороги, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Сообщалось, что в результате ДТП пострадали 13 человек, из них трое были госпитализированы.

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