Воронеж, , 07:26 — REGNUM Двое бывших сотрудников полиции в Воронеже отправятся в колонию, решение 29 января вынес Левобережный районный суд, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов. Двое бывших оперуполномоченных управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области признаны виновными по статье «Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности».

Судом установлено, что в мае 2017 года, в результате фальсификации подсудимыми результатов оперативно-розыскной деятельности с целью повышения показателей по службе, два человека были признаны виновными в сбыте некачественного дизельного топлива. Одному из осужденных было назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, второй получил два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. О фальсификации материалов стало известно сотрудникам регионального управления ФСБ.

Суд приговорил экс-сотрудников полиции к наказанию в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении каждому, с лишением права занимать должности в органах внутренних дел, связанные с осуществлением функции представителя власти сроком на два года. Приговор суда может быть обжалован в течение десяти дней.