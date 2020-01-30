Омск, , 07:24 — REGNUM По материалам проверки транспортной прокуратуры в Омске возбуждены уголовные дела о хищении у ОАО «РЖД» более 22 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 января в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Омская транспортная прокуратура и УФСБ России по региону проверили, насколько полно и качественно был выполнен ремонт зданий цеха профилактического осмотра электровозов и цеха текущего ремонта подвижного состава эксплуатационного локомотивного депо Омск.

Установлено, что при проведении капремонта этих зданий подрядчики предоставили ОАО «РЖД» документы с недостоверной информацией о надлежащем и полном выполнении всего перечня работ. Счета за их оплату были выставлены, исходя из стоимости работ и материалов, которые не выполнялись и не использовались.

Ориентировочно у ОАО «РЖД» похищено более 22 млн рублей.

Транспортный прокурор направил материалы проверки следственным органом. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ход расследования контролирует Омская транспортная прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кубани банкиров будут судить за хищение миллиардов рублей.