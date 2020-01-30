Пекин, , 07:29 — REGNUM Все магазины торговой сети IKEA в Китае временно закрываются из-за нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном 30 января заявлении компании.

«IKEA решила временно прекратить работу всех офлайн-магазинов сети в Китае с 30 января 2020 года», — говорится в заявлении.

Всего в Китае работает 30 магазинов IKEA, сотрудниками которых являются 14 тысяч человек. Первый магазин компания закрыла в городе Ухане ещё неделю назад. Также IKEA временно запретила своим сотрудникам деловые поездки в Китай и из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне вспышки коронавируса нового типа компания Google продлила закрытие своих офисов в Китае за рамки новогодних праздников.

На утро 30 января на территории Китая было зафиксировано 170 летальных исходов из-за заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа. Общее число заражённых коронавирусом в Поднебесной составляет 7 711 человек.

Всего под наблюдением медиков находятся 88 693 тесных контактов всех заразившихся, среди которых 2364 человека отправлены домой без симптомов болезни и еще 81 947 человек по-прежнему остаются в клиниках.

Читайте также: Компания Google продлила закрытие офисов в Китае из-за вспышки коронавируса