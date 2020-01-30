Иркутск, , 06:49 — REGNUM Движение поездов на станции Мегет, где 28 января произошел сход 30 вагонов с углем, полностью восстановлено. Об этом 30 января сообщается на сайте Восточно-Сибирской железной дороги.

Аварийно-восстановительные работы на станции Мегет были завершены 30 января в 02:10 по местному времени.

«Поезда дальнего следования и пригородные поезда, проходящие через данный участок дороги, курсируют в штатном режиме по расписанию», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января на станции Мегет в Иркутской области сошли с рельс 30 вагонов с углём. Никто не пострадал, угрозы экологической ситуации в результате аварии не возникло.

В связи с произошедшим на два часа было задержано отправление поезда дальнего следования Иркутск — Усть-Илимск и двух пригородных поездов.

Восстановительные работы продолжались двое суток.

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