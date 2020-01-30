Барнаул, , 06:38 — REGNUM Власти Алтайского края известили о разработанном в регионе комплексе мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса. Как сообщает официальный сайт региона, несмотря на то, что на данный момент на Алтае не зарегистрировано ни одного человека, прилетевшего с территории риска, такой вариант не исключён.

Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко назвал главные симптомы коронавируса (кашель, одышка, повышенная температура) и инкубационный период (он составляет 14 дней).

«Инфекция может передаваться воздушно-капельным путем, отмечаются пищевой и бытовой способы заражения. Вирус не может быстро преодолевать огромные расстояния, а потому приводить к скорому массовому заражению. Вакцина от коронавируса пока не зарегистрирована, но есть ряд препаратов, оказывающих лечебное действие», — пояснил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Ранее Роспотребнадзор известил об оперативно разработанном постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».

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