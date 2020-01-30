Багдад, , 06:35 — REGNUM Двое военнослужащих иракской армии погибли в результате нападения боевиков из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает пресс-служба органов безопасности Ирака.

Сообщается, что террористы атаковали контрольно-пропускной пункт на шоссе Багдад — Дакук в иракской провинции Киркук.

«Двое военнослужащих четвертой роты первого батальона 45-й бригады погибли», — заявили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января военно-транспортный самолет разбился в иракской провинции Анбар. В результате крушения погибли четыре человека. По предварительным данным, самолет принадлежал США.