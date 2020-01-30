Барнаул, , 06:28 — REGNUM Министерство транспорта Алтайского края обнародовало уточнённые данные о состоянии дорог в регионе после мощного бурана. В частности, сообщается, что утром, 30 января, открыты участки: Алейск — Петропавловское — Смоленское (от г. Алейск до с. Усть — Пристань), Алейск — Чарышское (от с. Усть-Калманка до с. Чарышское) и Мамонтово — Солоновка (автодорога А-322), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем десять других направлений всё ещё закрыты, а трасса в направлении Мельниковка — Александровка (с 0 км по 19 км), открыта только для легковых автомобилей.

Водителей просят отказаться от поездок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае с небольшими перерывами идут уже почти месяц. Из-за буруна властям пришлось объявлять режим ЧС районного масштаба.

ИА REGNUM ведёт трансляцию «Алтай уходит под снег».