Якутск, , 06:02 — REGNUM Более 30 учащихся лицея-интерната в Якутске 29 января обратились за медицинской помощью в связи с кишечной инфекцией, Роспотребнадзор начал расследование причин отравления. Об этом 30 января сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, вечером 29 января к врачам обратились 34 учащихся ГБНОУ РС (Я) «Республиканский лицей-интернат». У всех обратившихся наблюдалась «лёгкая клиническая картина», госпитализированных среди них нет, самочувствие у большинства детей в настоящее время удовлетворительное.

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) начало эпидемиологическое расследование с целью установления причин массового отравления. В пищеблоке лицея отобраны смывы с поверхностей, взяты образцы готовой продукции, сырья, а также биоматериал у сотрудников. За всеми сотрудниками и учащимися установлено медицинское наблюдение.

Как сообщало ИА REGNUM, с острой кишечной инфекцией в Кизляре в январе были госпитализированы порядка 240 человек, больше половины из которых — дети. Причиной массового отравления стала некачественная вода из крана. По данному факту расследуется уголовное дело.

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