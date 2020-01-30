Родос, Греция, , 05:39 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксированы 30 января у берегов Греции. Об этом 29 января сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки произошли в Эгейском море у Додеканесских островов, на 141 км южнее города Родоса. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января возле греческого архипелага Додеканес в юго-восточной части Эгейского моря были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2.

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