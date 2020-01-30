Южно-Сахалинск, , 05:19 — REGNUM Тягач врезался в микроавтобус Mitsubishi Delica на выезде из Макарова Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Сообщается, что микроавтобус двигался с юга на север, а за ним следовали два тягача. Один из них решил обогнать идущие впереди автомобили и выехал на встречную полосу. Однако водитель микроавтобуса решил повернуть налево, в результате чего столкнулся с тягачом. В результате ДТП пострадали два человека — водители микроавтобуса и тягача. Обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января внедорожник Toyota Surf сбил пешехода в Южно-Сахалинске. В результате столкновения мужчина получил ушибы мягких тканей бедра и был госпитализирован.

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